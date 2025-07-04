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Россия готовит антенну 5G для массового использования в городских условиях

Россия выходит на сверхскорость 5G

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Российские инженеры разработали антенну стандарта 5G, которая в ходе испытаний показала скорость передачи данных до 1 Гбит/с. Это один из лучших показателей в мире. Однако важно проверить, как эти характеристики проявятся при массовом использовании в условиях высокой загруженности сетей и плотной застройки.

Новая антенна, созданная специалистами МФТИ, работает на базе отечественных компонентов и предназначена для обслуживания тысяч абонентов на ограниченной территории. В испытаниях она показала скорость, в 10 раз превышающую стандартный домашний интернет. Однако для полного развертывания 5G в России необходимо наличие всего оборудования для базовых станций.

Основная особенность антенны — поддержка технологии MIMO, позволяющей одновременно обслуживать множество пользователей без потери скорости. Технология обещает улучшить качество связи в условиях городской застройки.

Тем не менее, для полноценного перехода на 5G требуется готовность инфраструктуры, включая оборудование для базовых станций и поддерживающие смартфоны. По прогнозам, полноценный запуск 5G в России может состояться к 2026 году, если операторы связи смогут обеспечить необходимую инфраструктуру, сообщают Известия.

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