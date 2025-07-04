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Фермер Минталип Минеханов дал прогноз на урожай картофеля в Татарстане

«Сыро, но ничего страшного пока нет»: фермер да...

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В Татарстане в начале июля наблюдаются дожди и ливни, что вызывает опасения у аграриев относительно урожая картофеля. Сейчас идет период клубнеобразования, и фермер Минталип Минеханов отмечает, что избыточная влажность почвы может нарушить доступ кислорода к растениям.

Тем не менее, Минталип Минеханов считает, что опасений пока нет. Он подчеркнул, что избыток осадков так же вреден, как и их дефицит, однако в регионе существуют свои методы выращивания. Он добавил, что прогнозируется теплая погода, и в дальнейшем ситуация нормализуется. Фермер уверен, что в конце сезона урожай будет хорошим.

Также стоит отметить, что в июне выпало более 70 мм осадков при норме 50 мм.

Источник: chelny-izvest.ru

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