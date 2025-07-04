Эксперт из КФУ определила профессии с наибольшим доходом в 2025 году

Профессор Казанского федерального университета Юлия Колесникова проанализировала российский рынок труда и выделила профессии, которые будут пользоваться высоким спросом в 2025 году. Она отметила, что при выборе профессии важно учитывать стабильность отрасли, темпы развития технологий и уровень зарплат.

По результатам анализа, в числе востребованных специалистов оказались IT-специалисты, особенно разработчики в области кибербезопасности, аналитики данных и специалисты по защите информации. Также растет интерес к профессиям в цифровом маркетинге, экологии и устойчивых технологиях.

Три отрасли, которые показывают самые высокие уровни дохода, — это информационные технологии, финансовый сектор и нефтегазовая промышленность. Средняя заработная плата выпускников по этим направлениям превышает 100 тыс. рублей. Казанский федеральный университет занимает лидирующие позиции в подготовке специалистов в области информационных технологий.

К перспективным профессиям будущего эксперт отнесла специалистов по машинному обучению, разработчиков искусственного интеллекта, AI-тренеров, а также блокчейн-специалистов, робототехников и агроинформатиков.