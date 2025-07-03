Богослов Решетов объяснил, чем опасна земля с кладбища

Служитель РПЦ Александр Решетов рассказал, почему верующим нельзя забирать домой землю с могилы усопшего родственника.

По словам Решетова, кладбищенская земля обладает сильной энергией и часто используется в черной магии. Православным верующим не следует участвовать в таких ритуалах, так как это может привести к отречению от церкви. После посещения кладбища важно сразу помыть руки с мылом и очистить обувь за пределами дома, чтобы земля не попала в жилище.

Хранить кладбищенскую землю дома крайне опасно, поскольку она несет информацию о смерти и может стать источником порчи или заговоров. В отличие от земли с кладбищ, которая используется при закладке храмов для создания положительной энергетики, почва с могил несет негатив.

Источник: akpars.ru