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Богослов Решетов объяснил, чем опасна земля с кладбища

Богослов Решетов объяснил, чем опасна земля с к...

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Служитель РПЦ Александр Решетов рассказал, почему верующим нельзя забирать домой землю с могилы усопшего родственника.

По словам Решетова, кладбищенская земля обладает сильной энергией и часто используется в черной магии. Православным верующим не следует участвовать в таких ритуалах, так как это может привести к отречению от церкви. После посещения кладбища важно сразу помыть руки с мылом и очистить обувь за пределами дома, чтобы земля не попала в жилище.

Хранить кладбищенскую землю дома крайне опасно, поскольку она несет информацию о смерти и может стать источником порчи или заговоров. В отличие от земли с кладбищ, которая используется при закладке храмов для создания положительной энергетики, почва с могил несет негатив.

Источник: akpars.ru

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