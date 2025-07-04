Просроченная задолженность по кредитам в Татарстане выросла на 33% за год

В Татарстане наблюдается резкий рост просроченной задолженности по кредитам, которая увеличилась на 33% за год и составила 38 миллиардов рублей. Это значительно выше среднего показателя по стране. Коллекторы активно скупают долги до суда, так как судебное взыскание стало невыгодным. Снижение стоимости долга и уменьшение срока просрочки делает эти активы более привлекательными для выкупа. В то же время, растущий долг населения и высокие процентные ставки могут привести к увеличению просрочки в будущем.

Источник: realnoevremya.ru