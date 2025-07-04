В Казани и районах РТ зарегистрировано более 7 тысяч случаев укусов клещей

С начала сезона в медицинские учреждения Татарстана из-за укусов клещей обратились 7737 человек, из которых 1961 ребенок. Эти данные соответствуют среднему многолетнему уровню. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РТ.

Большее число укусов зарегистрировано в Казани – 2677 случаев, в Набережных Челнах – 823 случая и в Нижнекамском районе – 533 случая.

Кроме того, были зафиксированы два случая иксодового клещевого боррелиоза и один случай клещевого энцефалита, все заражения произошли во время отдыха в лесу в Башкирии.

Противоклещевыми обработками охвачено 2961,9 га территории, что составляет 106% от запланированного. Вакцинацией против клещевого энцефалита охвачено 13 993 человека, что составляет 92,2% от запланированного числа.

Источник: tatar-inform.ru