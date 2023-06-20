Позволит обезопасить людей: в Казани до конца года перекрыли участок дороги из-за строительных работ

До конца 2023 года закрыт участок улицы Хади Такташа в Казани из-за строительных работ

В Казани до конца 2023 года ограничили движение по улице Хади Такташа. Связана такая мера с проведением строительных работ.

В комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани отметили, что до 30 декабря 2023 года будет закрыта не только проезжая часть, но также и тротуар, проходящий возле жилого дома №101, чтобы обезопасить людей и спокойно проводить все необходимые строительные работы.