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Позволит обеспечить безопасность: в Казани на один день ограничат продажу алкоголя

В Казани 17 сентября ограничат продажу алкоголя в день матча «Рубин» – «Зенит»
Позволит обеспечить безопасность: в Казани на один день ограничат продажу алкоголя

Илона Боянова

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В Казани на этих выходных, 17 сентября, будет ограничена розничная продажа алкоголя. Связана такая мера с проведением в столице Татарстана Российской Премьер-лиги по футболу между казанским клубом «Рубин» и петербургским «Зенитом».

Премьер-министр РТ Алексей Песошин уже подписал постановление об ограничении. Запрет был принят в соответствии с федеральным законом, который позволяет обеспечить безопасность во время проведения игры. Ограничения будут действовать рядом с «Ак Барс Ареной». Полный список улицы, на которые распространится запрет, был опубликован на сайте мэрии Казани.

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