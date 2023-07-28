Потратили бы время на семью и отдых: каждый второй житель Казани за четырехдневную рабочую неделю

Каждый второй житель Казани поддержал идею введения четырехдневной рабочей недели

Эксперты сервера по поиску работы SuperJob рассказали, что идею введения четырехдневной рабочей недели поддержал каждый второй казанец. Отмечается, что 51% высказался за такие изменения. Однако против выступают 28%.

Сторонников четырехдневной рабочей недели больше среди молодых респондентов. Если опрошенных до 34 лет из 56%, а вот среди старшего поколения лишь 35%. Реже других идею сокращения рабочей недели одобряют те, чей заработок больше 80 тысяч рублей в месяц. По статистике также чаще за нововведение выступают женщины.

Среди жителей Казани, которые работают по пятидневному графику, 60% уверен, что им бы удалось выполнить столько же задач и за четыре рабочих дня. Каждый пятый завил бы, что не смог бы справиться с такой задачей.

Дополнительный выходной 28% горожан хотели бы тратить на семью. Каждый четвертый бы тратил это время на отдых, а 15% занимались бы саморазвитием и повышением квалификации. Каждый седьмой нашел бы подработку на три свободных дня, а каждый девятый занялся бы домашними делами.