Новости Казани
· Полина Модестова

Потратили бы время на семью и отдых: каждый второй житель Казани за четырехдневную рабочую неделю

Каждый второй житель Казани поддержал идею введения четырехдневной рабочей недели
Потратили бы время на семью и отдых: каждый второй житель Казани за четырехдневную рабочую неделю

pixabay

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Эксперты сервера по поиску работы SuperJob рассказали, что идею введения четырехдневной рабочей недели поддержал каждый второй казанец. Отмечается, что 51% высказался за такие изменения. Однако против выступают 28%.

Сторонников четырехдневной рабочей недели больше среди молодых респондентов. Если опрошенных до 34 лет из 56%, а вот среди старшего поколения лишь 35%. Реже других идею сокращения рабочей недели одобряют те, чей заработок больше 80 тысяч рублей в месяц. По статистике также чаще за нововведение выступают женщины.

Среди жителей Казани, которые работают по пятидневному графику, 60% уверен, что им бы удалось выполнить столько же задач и за четыре рабочих дня. Каждый пятый завил бы, что не смог бы справиться с такой задачей.

Дополнительный выходной 28% горожан хотели бы тратить на семью. Каждый четвертый бы тратил это время на отдых, а 15% занимались бы саморазвитием и повышением квалификации. Каждый седьмой нашел бы подработку на три свободных дня, а каждый девятый занялся бы домашними делами.

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