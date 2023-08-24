Потратят два миллиона: в Казани «Водоканал» приобретет 3 тысячи SIM-карт

В Казани «Водоканал» купит 3 тысячи SIM-карт за миллионы рублей

На портале госзакупок появилась информация, что казанским «Водоканалом» было выделено более 2,2 миллионов рублей на закупку трех тысяч SIM-карт для передачи данных с устройств, которые были подключены к системе интеллектуального учета.

КОнтракт с исполнителем планируют заключить на несколько лет - с 1 октября 2023 года и по 31 декабря 2026 года. Отмечается, что в перечень объектов, откуда будут передавать данные, вошли 2 479 адресов. Предприятие планирует охватить улицы и дома, расположенные во всех районах Казани, а также поселки и жилые массивы.

Стоит отметить, что каналы связи нужны как для жилых домов, так и для отделений полиции, поликлиник, магазинов и складов. Активные SIM-карты будут поставляться и устанавливаться в течение четырнадцати дней после каждой заявки «Водоканала». По ним данные будут передаваться при помощи подвижной радиотелефонной связи в стандарте 2G, 3G, 4G.