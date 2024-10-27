Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Посол Казахстана Абаев похвалил саммит БРИКС в Казани

Специалисты уверены, что это важное общество дл...

ITU Pictures/Википедия

Подписаться в Telegram

Саммит БРИКС, который состоялся в Казани в период с 22 по 24 октября 2024 года, продемонстрировал потенциал этого объединения как места для решения самых разных проблем. Об этом рассказал посол Казахстана в Российской Федерации.

Даурен Абаев заявил, что соседнее государство Казахстан с особой внимательностью следит за развитием союза. Специалисты уверены, что это важное общество для построения многополярного мира.

Посол рассказал изданию "ТАСС", что приезд главы Казахстана Токаева отражает настрой страны на сотрудничество с БРИКС.

Напомним, союз появился в 2006 году.

Ранее мы писали о том, что на подготовку Казани к саммиту БРИКС потратили примерно 25 миллиардов рублей. Об этом сообщает заместитель председателя правительства – руководитель аппарата кабинета министров Республики Татарстан Шамиль Гафаров.

Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

20 часов назад

В Казани жители ЖК «Светлая долина» жалуются на агрессивных подростков

Интересное в Казани

23 часа назад

Гастрономическое удовольствие в центре города: редакция рекомендует, где вкусно поесть в Казани

эффективное народное средство от тараканов в квартире

Новости Казани

день назад

Гостиницы около моста «Миллениум» все-таки не открыли к саммиту БРИКС

Новости России

2 дня назад

Быстрее и проще: как проверить и получить выигрыш в «Столото» клиентам билайна

теплый пол установка в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

19 часов назад

Жителей Татарстана осудят за мошенничество на 67 млн рублей

Лонгриды

день назад

«Это безоговорочный успех»: в Казани завершился саммит БРИКС

Новости Казани

20 часов назад

В Казани частично ограничат движение на улице Рихарда Зорге до конца года

Новости Татарстана

3 часа назад

Попова считает, что не стоит выделять деньги на шоу 22-летней Алины Загитовой

Новости Казани

день назад

На Западе назвали саммит БРИКС успехом Путина
Новости Казани
3 дня назад

В Казани глав государств угощали пельменями с осетриной и голенью ягненка

Кроме того, гости на ужине могли попробовать ва...

Новости Казани

час назад

Посол Казахстана Абаев похвалил саммит БРИКС в Казани

Интересное в Казани

день назад

Главное - вовремя: специалист наркологической клиники из Казани объяснил как действовать, если близкий человек зависим

Новости Татарстана

час назад

Человек погиб после столкновения с легковушкой в Сармановском районе

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане ожидается дождь со снегом и +7 градусов
В 2 районах Казани высадят 3878 деревьев
Новости Казани
час назад

В 2 районах Казани высадят 3878 деревьев

Новости Татарстана

19 часов назад

Глава Татарстана Минниханов оценил саммит БРИКС в Казани

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане не могут найти главу для Тукаевского района

Новости Казани

20 часов назад

На подготовку Казани к саммиту БРИКС потратили примерно 25 млрд рублей
билайн ТВ покажет сериал с анимированным сурдоп...
Новости России
4 дня назад

билайн ТВ покажет сериал с анимированным сурдопереводчиком РЖЯ для глухих и слабослышащих детей