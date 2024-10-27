Посол Казахстана Абаев похвалил саммит БРИКС в Казани

Саммит БРИКС, который состоялся в Казани в период с 22 по 24 октября 2024 года, продемонстрировал потенциал этого объединения как места для решения самых разных проблем. Об этом рассказал посол Казахстана в Российской Федерации.

Даурен Абаев заявил, что соседнее государство Казахстан с особой внимательностью следит за развитием союза. Специалисты уверены, что это важное общество для построения многополярного мира.

Посол рассказал изданию "ТАСС", что приезд главы Казахстана Токаева отражает настрой страны на сотрудничество с БРИКС.

Напомним, союз появился в 2006 году.

Ранее мы писали о том, что на подготовку Казани к саммиту БРИКС потратили примерно 25 миллиардов рублей. Об этом сообщает заместитель председателя правительства – руководитель аппарата кабинета министров Республики Татарстан Шамиль Гафаров.