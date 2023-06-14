"Посещаемость у объекта будет внушительная": в Набережных Челнах откроется фитнес-центр с бассейном

На месте «Декатлона» в Челнах до конца 2023 года откроется фитнес-центр с бассейном

В Набережных Челнах завершили сделку по покупке здания, площадь которого 4 900 квадратных метров, расположенного рядом с торговым центром "Эссен". Сообщается, что теперь на проспекте Яшьлек будет открыт фитнесс-центр с бассейном. Объект был выкуплен компаний АО "Эссен Продакшн АГ", сообщает realnoevremya.ru.

Директор по девелопменту и эксплуатация Департамента коммерческой недвижимости АО "Эссен Продакшн АГ" Елена Стрюкова объяснила, что здание построено на земле, которая принадлежит АО "Эссен Продакшн АГ". Она лишь была в долгосрочной аренде у прежнего владельца. Оно является единым комплексом с торговым центром "Эссен", в связи с чем было принято решение о том, что это будет второй корпус ТЦ.

Елена Стрюкова отметила, что, по мнению специалистов, это удачное решение, так как торговый центр находится в густонаселенном микрорайоне, где нет переизбытка спортивных объектов, которые еще и оснащены круглогодичным плавательным бассейном.

- Мы уверены, что посещаемость у объекта будет внушительная.

Открытие второй очереди ТЦ "Эссен" планируется до конца 2023 года. После этого два корпуса хотят соединить, чтобы таким образом продолжить развитие ТРЦ.