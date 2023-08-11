Поменяют маршрут шесть автобусов: в Казани 12 августа перекроют дороги и закроют несколько остановок

В Казани 12 августа изменятся схемы движения шести автобусных маршрутов

В Казани на один день, на завтра, 12 августа, внесут изменения в схему движения автобусов по шести маршрутам. Связана эти мера с проведением в городе «Казанского триатлон».

В Комитете по транспорту Исполкома города сообщили, что изменения затронут такие маршруты как №28, 28а, 43, 54, 74 и 75. С 5 утра до 14:15 из схемы движения исключат несколько остановок:

автобусы №43, 54 и 28а не будут останавливаться на «Ул. Героя РФ Алексея Козина», «Ул. С. Хакима», «Ул. Чистопольская», следуя от «Миллениума» по Ф. Амирхана;

автобусы №43, 54 и 28 не будут останавливаться на «Ул. С. Хакима», «Ул. Чистопольская», следуя в направлении «Миллениума» по Ф. Амирхана;

автобусы №74 и 75 не будут останавливаться на остановке «ДВВС», следуя по Чистопольской.

Напомним, что 12 августа также будет перекрыто движение автомобилей по городу. Ограничения начнут действовать в пять утра и будут распространяться на несколько улиц, полных список которых мы приводили ранее.