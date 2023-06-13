Получит "Москвич": стало известно, какие призы ждут абсолютного батыра Набережных Челнов

Абсолютный батыр Набережных Челнов в 2023 году получит в качестве приза «Москвич»

Глава Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании рассказал, что на Сабантуе в городе в этом году абсолютный батыр в качестве приза получит барана и автомобиль "Москвич".

Он считает что борцам будет интереснее принимать участие в мероприятии. Помимо этого, Наиль Магдеев отметил, что в Челнах достаточно мильная школа с хорошими традициями.

- Надеемся, что наши спортсмены в этом году порадуют красивой и эффектной борьбой, - заявил градоначальник.

В прошлом году абсолютный батыр по сложившейся традиции получил барана. А вот главным призом был автомобиль LADA Vesta от спонсоров мероприятия.