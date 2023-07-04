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· Полина Модестова

Половина уже посади: стало известно, как в Казани продвигается обновление дворов

В Казани к 4 июля выполнили половину из запланированных работ по программе «Наш двор»
Половина уже посади: стало известно, как в Казани продвигается обновление дворов

Илона Боянова

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Общий процент выполнения работ по программе "Над Двор" в Казани на 2023 год составляет 54,9%. Работы проводят в 238 дворах, в 69 они уже подошли к концу.

Первые работы начались 4 апреля. В планах - благоустроить все дворы к окончанию строительного сезона - до 1 ноября. На данный момент 69 дворов обновлены, в 238 проводятся работы, а в 166 еще только ожидается начало благоустройства.

В рамках программы во вдорах выполняют ремонт дорог и тротуаров, устанавливают урны и скамейки, детское и спортивное оборудование, светильники, а также обустраивают контейнерные площадки. На эти цели было предусмотрено 2,8 млрд рублей.

За три года по программе "Над двор" была обновлена территория более 1,3 тысячи многоквартирных домов с общей площадью асфальтобетонного покрытия в 2 милона кв.м. Для того, чтобы дворы соответствовали запросам жителей, проводятся организационные собрания, где обсуждают дизайн и другие нюансы..

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