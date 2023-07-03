Погода все больше удивляет: в Татарстане хотят ввести ЧС из-за засухи

В Татарстане в июле 2023 года планируют вводить режим ЧС из-за засухи

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на пресс-конференции сообщили, что на всей территории Татарстана фиксируется засуха и на этой неделе в республике планируется введение режима ЧС.

Он отметил, что этот год очень засушливый и "каждый день устраивается сюрпризы", среди которых ранняя весна, морозы сразу после посева и повторые после того, как все взошло, а также почти полное отсутствие дождей, что сильно снижает урожайность зерновых культур. Напомним, что в Татарстане при норме в 60 мм осадков в июне в среднем выпало 15 миллиметров.

По прогнозу главы минсельхоза РТ, республика в этом году соберет 3,7 - 3,8 млн т зерна, а также больше млн тонн составляют переходящие запасы, что должно обеспечить потребности Татарстана по зерну.