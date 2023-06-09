Подвергли людей опасности: прокуратура провела проверку полуразрушенного дома в Казани

Прокуратура проверила полуразрушенный дом в новом жилом комплексе Казани

Прокуратурой Кировского района Казани была организована проверка после появления сюжета о разрушающемся аварийном здании, расположенном посреди нового жилого комплекса.

В результате, как сообщает tatarstan24.tv, было установлено, что с 2014 года дома 7А по Базарной был признан аварийным и подлежал сносу. На администрации Кировского и Московского районов ИК МО г. Казани возложили обязанность обеспечить безопасность людей, которые могут оказаться рядом с постройкой.

В прокуратуре отметили, что опасный дом, расположенный возле детской площадки и парковки, не был огражден забором. Опасные конструкции фасада не были демонтированы.

В отношении заместителя главы МКУ "Администрация Кировского и Московского районов ИК МО г. Казани" возбудили уголовное дело об административном правонарушении.