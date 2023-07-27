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«Подорожала до 1,6 млрд рублей»: на возведение школы в «Салават Купере» потребовались дополнительные средства

В Казани новая школа в «Салават Купере» к июлю 2023 года подорожала до 1,6 млрд рублей
«Подорожала до 1,6 млрд рублей»: на возведение школы в «Салават Купере» потребовались дополнительные средства

Екатерина Елисеева

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На строительство школы в 13-м квартале микрорайона «Салават купере» в Казани будет дополнительно направлено еще 691,2 миллиона рублей. На сайте госзакупок был опубликован соответствующий заказ.

Ранее сообщалось, что на возведение образовательного учреждения уже направили 934 миллиона рублей. Это означает, что школа подорожала до 1,6 миллиарда рублей.

Исполнитель должен будет возвести несущие и наружные ограждающие конструкции, уложить кровлю и благоустроить прилегающую территорию. Помимо этого, будут выполнены фасадные, внутренние отделочные и пусконаладочные работы. Завершить все необходимо до 1 декабря 2023 года. Школа рассчитана на 1 501 ученика.

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