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Появились эскизы станции метро «100-летие ТАССР» в Казани

К примеру, вестибюль будет с элементами камня и металла

Институт развития Казани

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Институт развития города выложил эскизы станции метро «100-летия ТАССР». Это будет 1-я станция 2-й ветки и переходная от станции «Дубравная».

Специалисты рассказали, что станция станет символом региона, так как ее дизайн визуально напоминает музей.

К примеру, вестибюль будет с элементами камня и металла. Внутри появится медиаэкран, на котором станут показывать сведения о республике. Помимо этого, в место появится панно с историей Татарстана, картой и т.д.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане депутаты ограничили время и места для продажи алкоголя.

Кроме того, мы говорили, что в Татарстане запустили акцию по поощрению за привлечение контрактников на службу.

Деньги получат граждане за приглашение человека на службу по контракту. Для заключения договора нужен лишь паспорт, ИНН, СНИЛС, а также реквизиты карты кандидата.

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