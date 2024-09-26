Появились эскизы парка у нового театра Камала в Казани

Институт развития городов Татарстана выложил эскизы площади около нового здания театра имени Камала.

Так, перед строением будет треугольный участок. Возле набережной разместится сад с тропу длиной 170 м.

В проекте к примеру, есть мебель на основе классических театральных постановок, одна из них, из спектакля «Зэнгэр шэл».

С воды вдоль театра Камала появятся «зрительские» зоны. Помимо этого, на территории будет организована сцена для уличных выступлений и детская площадка.

Проект принадлежит архитектурному бюро «АрхДесант».

Большую часть парка могут открыть уже к саммиту БРИКС, который состоится в Казани в период с 22 по 24 октября 2024 года.

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