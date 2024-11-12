По проспекту Победы с 21 ноября будет ограничено движение транспорта

В региональной столице Республики Татарстан по пр. Победы будет частично на время ограничено движение любого транспорта. Причина - возведение водопровода, а также хозяйственно-бытовой и промышленной канализаций. Об этом рассказали на сайте администрации города.

В комитете внешнего благоустройства говорится, что в период с 21 ноября по 21 декабря 2024 года, дорога окажется перекрыта около строения на проспекте Победы, 90.

Ранее мы писали о том, что Перелеты между Шанхаем и Казанью были продлены до марта следующего года по причине высокого спроса. Рейс может быть сохранен и позже. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Герман Лернер.

Как рассказал Лернер, полеты между Казанью и другими городами Китайской народной республикой еще не обсуждаются.