По просьбе казанцев увеличится число троллейбусов №3

В Казани уже с 10 июня 2024 года, возрастёт число троллейбусов №3. Это нужно, чтобы сократить интервал ожидания транспорта. Об этом рассказали в МУП «Метроэлектротранс».

Жители мкр-на „Азино“ и ЖК „Казань XXI век“ просили властей увеличено число электротранспорта. Теперь с 10 числа по маршруту будет курсировать еще 2 троллейбуса.

Ранее мы писали о том, что в Казани до 30 августа ограничили движение на Горьковского шоссе.