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· Полина Модестова

«По паспорту болельщика можно получить скидку»: в Казани пройдет игра казанского «Рубина» с московским «Локомотивом»

ФК Казани «Рубин» сыграет с московским «Локомотивом» на «Ак Барс Арене» 8 августа
«По паспорту болельщика можно получить скидку»: в Казани пройдет игра казанского «Рубина» с московским «Локомотивом»

pixabay

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Игра казанского «Рубина» с московским «Локомотивом» пройдет 8 августа. На матч не нужно оформлять FACE ID, но по паспорту болельщика при покупке билетов можно будет получить скидку, сообщает пресс-служба футбольного клуба Казани.

Матч группового этапа FONBET Кубка России будет проходить на «Ак Барс Арене». Все желающие в день игры смогут бесплатно воспользоваться парковками Р4, Р5, Р7 и Р9. Вход на стадион будет открыт через ворота G1 со стороны Чистопольской, а на через G6 на Ямашева.

Вход на матч осуществляется по билетам. Бесплатно игру могут посетить дети мобилизованных казанцев при предъявлении карты «Батыр».

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