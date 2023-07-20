«По паспорту болельщика можно получить скидку»: в Казани пройдет игра казанского «Рубина» с московским «Локомотивом»

ФК Казани «Рубин» сыграет с московским «Локомотивом» на «Ак Барс Арене» 8 августа

Игра казанского «Рубина» с московским «Локомотивом» пройдет 8 августа. На матч не нужно оформлять FACE ID, но по паспорту болельщика при покупке билетов можно будет получить скидку, сообщает пресс-служба футбольного клуба Казани.

Матч группового этапа FONBET Кубка России будет проходить на «Ак Барс Арене». Все желающие в день игры смогут бесплатно воспользоваться парковками Р4, Р5, Р7 и Р9. Вход на стадион будет открыт через ворота G1 со стороны Чистопольской, а на через G6 на Ямашева.

Вход на матч осуществляется по билетам. Бесплатно игру могут посетить дети мобилизованных казанцев при предъявлении карты «Батыр».