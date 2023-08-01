Новости Казани
· Полина Модестова

Планируют построить новый корпус: в Казани говорят о необходимости разработки проекта корпуса онкодиспансера

В Казани на Сибирском тракте планируют построить новый корпус онкодиспансера
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В Казани на Сибирском тракте может появиться новый корпус республиканского клинического онкодиспансера. Заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов заявил сегодня, 1 августа, о необходимости разработки данного проекта.

Стало известно, что корпус может появиться возле нынешней поликлиники РКОД. Распоряжение было озвучено на подведении итогов работы ведомства на первое полугодие 2023 года после доклада начальника организационно-методического отдела РКОД Камиля Шакирова о повышении выявляемости злокачественных новообразований.

Со слов Шакирова, за первую половину 2023 года цитологический скрининг на рак шейки матки прошли 294,1 тысячи женщин, из которых у 59 человек было выявлено новообразование. Еще 5,7 тысяч пациентов прошли маммографию на рак молочный железы и у 95 было выявлено заболевание.

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