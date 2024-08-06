Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В казанской филармонии пройдет ремонт

Ранее конструкция называлась ДК им. Кирова

Яндекс.Карты

Подписаться в Telegram

В Казани пройдет ремонт в филармонии им. Тукая. Такой проект уже получил разрешение.

Строение располагается на ул. Павлюхина. На месте специалисты проведут гидрозащиту, устранят трещины в стенах, отремонтируют двери, окна и так далее. Помимо этого, входные группы оборудуют системой контроля.

Ранее конструкция называлась ДК им. Кирова и была возведена в 1955 году.

Ранее мы писали о том, что в Казани за 16 миллионов продают один в мире 5-местный лимузин «ЗИЛ». Автор рассказал, что планирует продать или обменять автомобиль на квартиру, землю или другую редкую машину. Всего в период с 1985 по 2002 год было изготовлено 153 авто «ЗИЛ-41047».

Кроме того, мы говорили, что Республика Татарстан выделит 7,4 млн рублей на изготовление государственных наград. Принять участие в торгах можно будет до 12 августа.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Татарстан организует три праздничных события с бюджетом 32,3 миллиона рублей

Гид по скидкам Казани

день назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани

уничтожение тараканов в москве секс

Новости Татарстана

день назад

Смертельное ДТП на трассе Казань - Ульяновск: при столкновении погибли два человека

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

сколько стоит снести стену в Москве

Новости Татарстана

день назад

Ипотечные реалии Казани: как доход влияет на мечты о жилье

Новости Татарстана

день назад

Бабенко присоединился к «Ак Барсу» за 10 миллионов рублей

Новости Казани

17 часов назад

Госслужащим в Казани хотят дать выходные с 22 по 24 октября

Новости Казани

21 час назад

В казанском кафе "Вечерний Баку" гости подрались с сотрудниками

Новости Татарстана

20 часов назад

В РТ увеличение платы за ЖКХ составит до 15,7%
Лонгриды
3 дня назад

Угроза лихорадки Западного Нила: что нужно знать татарстанцам

В Татарстане началось распространение опасного ...

Новости Казани

14 минут назад

В казанской филармонии пройдет ремонт

Гид по скидкам Казани

день назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году

Новости Татарстана

17 часов назад

Тело утонувшего туриста из Челнов нашли спустя 8 дней в Бурзянском районе

Новости Казани

18 часов назад

Из-за нарушений санитарных норм в Казани на 40 суток закрыли кафе «Кинза»
13-летний питбайкер на трассе Куюки-Богородское...
Новости Татарстана
15 часов назад

13-летний питбайкер на трассе Куюки-Богородское сломал позвоночник

Новости Казани

21 час назад

В Казани за 16 млн продают один в мире 5-местный лимузин «ЗИЛ»

Новости Казани

23 часа назад

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» запустила рейс из Казани в Ташкент

Новости Татарстана

день назад

Татарстан выделит 7,4 млн рублей на изготовление государственных наград
Школьник из Казани открыл этап Чемпионата Росси...
Интересное в Казани
4 дня назад

Школьник из Казани открыл этап Чемпионата России по гонкам на выносливость вместе с чемпионом мира
3 пассажира автобуса пострадали в ДТП с участие...
Новости Татарстана
16 часов назад

3 пассажира автобуса пострадали в ДТП с участием грузовиков в Татарстане