В казанской филармонии пройдет ремонт

В Казани пройдет ремонт в филармонии им. Тукая. Такой проект уже получил разрешение.

Строение располагается на ул. Павлюхина. На месте специалисты проведут гидрозащиту, устранят трещины в стенах, отремонтируют двери, окна и так далее. Помимо этого, входные группы оборудуют системой контроля.

Ранее конструкция называлась ДК им. Кирова и была возведена в 1955 году.

Ранее мы писали о том, что в Казани за 16 миллионов продают один в мире 5-местный лимузин «ЗИЛ». Автор рассказал, что планирует продать или обменять автомобиль на квартиру, землю или другую редкую машину. Всего в период с 1985 по 2002 год было изготовлено 153 авто «ЗИЛ-41047».

Кроме того, мы говорили, что Республика Татарстан выделит 7,4 млн рублей на изготовление государственных наград. Принять участие в торгах можно будет до 12 августа.