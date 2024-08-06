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Из-за «Ночного велофеста» с 17 по 18 августа перекроют центр Казани

Веломаршрут начнется около центра семьи «Казан»

pixabay.com

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Ночью с 17 по 18 августа 2024 года, во время «Ночного велофеста» будет перекрыт центр региональной столицы. Об этом рассказала руководитель Комитета по развитию туризма.

Веломаршрут начнется около центра семьи «Казан». Там же будет и финиш. Начало мероприятия в 20:00.

Длина пути - 14 км. В дороге велосипедисты пробудут два с половиной часа. По этой причине, движение любого транспорта будет перекрыто на улицах Сибгата Хакима, Худякова, Московская и т.д. Подробнее по ссылке.

Ранее мы писали о том, что в Казани пройдет ремонт в филармонии им. Тукая. Такой проект уже получил разрешение. Строение располагается на ул. Павлюхина. Ранее конструкция называлась ДК им. Кирова и была возведена в 1955 году.

Кроме того, мы говорили, что в Казани за 16 миллионов продают один в мире 5-местный лимузин «ЗИЛ».

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