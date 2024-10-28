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Пешеход и велосипедист попали под колеса машин 27 октября в Казани

Выяснилось, что в воскресенье, 27 октября 2024 ...

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ

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27 октября 2024 года, в региональной столице Республики Татарстан были зафиксировано 101 ДТП. Из них в 2 авариях пострадали люди. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Казани.

В одном из дорожных происшествий водитель автомобиля сбил велосипедиста. Еще одна машина наехала на человека, который переходил проезжую часть. Обе аварии случились на нерегулируемом переходе.

Выяснилось, что в воскресенье, 27 октября 2024 года, правоохранители задержали 6 водителей в нетрезвом состоянии. Еще 3 автовладельца не имели водительских прав. В отделение полиции по подозрению в совершении различных преступлений были доставлены 3 человека.

Ранее мы писали о том, что появилось жуткое видео наезда на 69-летнюю женщину в Казани. По факту случившегося правоохранители оформили материалы и передали их в ГСУ МВД по Республике Татарстан, чтобы принять решение.

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