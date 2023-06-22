"Первая страна в мире": в Дербышках была открыта детская городская поликлиника

В Казани в Дербышках открыли детскую городскую поликлинику №6

В Дербышках была открыта детская городская поликлиника №6. В открытии принимал участие глава Татарстана Рустам Минниханов и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Раис республики отметил, что этот этот объект - один из тех, что был реализован совместно с федеральным коллегами. На строительство учреждения выделили 680 миллионов рублей из регионального ои федерального бюджетов. На открытии присутствовали также врачи и персонал поликлиники.

Михаил Мурашко отметил, что сегодня детскому здравоохранению уделяется колоссальное внимание. С его слов, почти каждую неделю открываются медицинские организации, которые оказывают помощь маленьким пациентам. Он также обратил внимание на то, что на сегодняшний день ребенок охвачен целой массой специальных тестов с самого рождения. С его слов, Россия - первая страна в мире, где проводится такое количество исследований у новорожденных, передает realnoevremya.ru.