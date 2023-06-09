"Переживаю не оправдать ожидания людей": актер татарского драмтеатра сыграет в сериале "Брежнев"

Актер татарского драмтеатра из Челнов сыграет одну из главных ролей в сериале «Брежнев»

Актер татарского драмтеатра имени Аяза Гилязова, заслуженный артист Республики Илфат Аскаров был утвержден на роль в сериале "Брежнев". Ранее, в 2020 году, на сцене театра вышел одноименный спектакль "Город Брежнев", в котором Илфат Мансурович играл одну из главных ролей.

Актер окончил Казанский государственный институт культуры и искусства по специальности"Актерское искусств", в 1996 году переехал в Набережный Челны и сразу же приступил к работе в ТатДрамТеатре. На кастинг к сериалу "Брежнев" он был приглашен в мае 2023 года.

Как Илфат Аскаров рассказал, что он очень переживал, однако продюсерская компания тепло его приняла.

- Сыграл как в театре, только на русском языке. Это моя первая роль в большом кино, которая не может не радовать. Переживаю не оправдать ожидания людей, которые поверили в меня. Тем более фильм про наш город, наших жителей… что они скажут.

Съемки будут проходить с августа по октябрь. Часть съемок запланирована в городе.