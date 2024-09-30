Педагогов Казани признали одними из лучших в РФ

Учителей Казани признали одними из лучших в РФ. Это выяснилось на всероссийских конкурсах «Директор года» и «Учитель года». Об этом рассказали в администрации региональной столицы.

Руководитель гимназии №179 Эльвира Наумова оказалась в топе-30 лучших руководителей учебных заведений страны. А преподаватель физики школы №108 Радик Хабиров стал обладателем специального приза на заключительном этапе мероприятия «Учитель года». Говорится о стажировке в учреждении им. Примакова.

В ведомстве поздравили победителей.

Ранее мы писали о том, что Казань оказалась на 17 месте по уровню заработных плат среди крупных российских городов. В городе чистая зарплата больше стоимости потребительского набора в 4,07 раза. Набережные Челны расположились на 24 месте. Там в среднем чистая заработная плата больше в 3,82 стоимости набора.