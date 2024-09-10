Парк тысячелетия Казани в топ-10 пространств с осенней атмосферой
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Казанский парк тысячелетия оказался в списке лучших пространств с осенней атмосферой в России. Об этом говорится в сервисе Tutu.
Парк Казани находится на 7 строчке российского рейтинга. Исследователи сообщили, что особенность территории - схождение аллей около фонтана в виде казана.
Специалисты подчеркнули, что осенью 2024 года, Казань все еще остается востребованным направлением у туристов.
Лидеры списка: парк «Лосиный остров», который находится в Москва, Левобережный парк в Ростове-на-Дону и Городской парк в Саратове.
Названы еще одни самые высокооплачиваемые вакансии в Казани. Во время исследования были исследованы 117 тысяч вакансий в огромных городах России, в том числе в Казани. Об этом говорится в сервисе Superjob.
Кроме того, есть еще список самых высокооплачиваемых профессий в Республике Татарстане.
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