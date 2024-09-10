Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Названы еще одни самые высокооплачиваемые вакансии в Казани

Об этом говорится в сервисе Superjob

pixabay.com

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Самой прибыльная вакансия сентября в Казани - водитель категории Е. Сотрудники могут получать до 280 тыс. рублей. Об этом говорится в сервисе Superjob.

На 2 месте располагается вакансия менеджера по продажам – от 200 тыс. рублей. На 3 месте находится руководитель отдела по разработке запорно-регулирующей арматуры и клапанов – от 150 тыс. руб..

Кроме того, в топе-5 есть должности специалиста промышленной безопасности (до 160 тысяч рублей) и бортинженера-испытателя (от 130 тысяч рублей)

Во время исследования были исследованы 117 тысяч вакансий в огромных городах России, в том числе в Казани.

Список самых высокооплачиваемых профессий в Татарстане.

По информации "Авито Работы", в Республике Татарстан уровень безработицы - 1,9%, а средняя заработная плата в регионе составляет около 66 тысяч рублей.

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