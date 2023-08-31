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· Полина Модестова

Паблик-токи, автограф-сессии и концерты: в Казани на выходных выступят Дима Билан, ST и другие звезды

В Казани 2 и 3 сентября в «Меге» выступят Дима Билан, ST и другие звезды
Паблик-токи, автограф-сессии и концерты: в Казани на выходных выступят Дима Билан, ST и другие звезды

pixabay

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В Казани в торгово-развлекательном центре «МЕГА» 2 и 3 сентября с бесплатным концертам выступят популярные в России исполнители: Юлия Савичева, Дима Билан, Тося Чайка и Влад Соколовский, сообщает «БИЗНЕС Online».

Помимо этого, на предстоящих выходных в торговом центре будут организованы паблик-токи, выступление и автограф-сессия стилиста Владислава Лисовца, певицы Ирины Дубцовой и репера ST.

Сообщили об этом в пресс-службы бренда одежды Just Clothes, который пришел на смену ушедшему из России Uniqlo. Свой магазин в Казани они открыли в начале августа. Свою работу японский магазин Uniqlo приостановил с другими брендами в марте 2022 года.

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