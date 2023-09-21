Новости Казани
· Полина Модестова

Ответит на все вопросы: жителей Казани проконсультируют по вопросам земельного законодательства

Жителей Казани проконсультируют по вопросам нарушения земельного законодательства
Ответит на все вопросы: жителей Казани проконсультируют по вопросам земельного законодательства

pixabay

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В Управлении Росреестра по Татарстану завтра, 22 сентября, пройдет прямой эфир, в рамках которого обсудят вопросы нарушения земельного законодательства. Спикером будет глава отдела государственного земельного надзора, картографии и геодезии Сергей Бахматов.

Специалист расскажет, при каких земельных спорах можно обращаться в ведомство, как долго рассматривается поступившее заявление.Помимо того, зрители смогут узнать, как защитить свой участок от «посягательств» соседа. Он также расскажешь, что необходимо делать, если ранее было получено предостережение о недопущении нарушения обязательных требований. Трансляция начнется в 11 утра по ссылке.

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