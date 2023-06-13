Отправились больше 600 тысяч человек: на Горьковской железной дороге увеличился пассажиропоток

В 2023 году увеличился пассажиропоток на Горьковской железной дороге

За пять месяцев 2023 года со станции Горьковской железной дороги двухэтажными поездами отправились около 677 тысяч пассажиров. Это на 18% больше, чем за тот же период 2022 года.

Напомним, что на данный момент в границах Горьковской железной дороги двухэтажные поезда курсируют по четырем маршрутам:

Москва - Казань;

Москва - Чебоксары;

Москва - Ижевск;

Москва - Йошкар-Ола.

В двухэтажных вагона есть современные установки, которые позволяют поддерживать комфортную температуру, экологически чистые туалетные комплексы, а также системы контроля безопасности и мультимедийные оборудования. В каждом купе есть розетки.

Помимо этого, поезда адаптированы для маломобильных граждан. Предусмотрен вагон со специальным купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие приспособления, обеспечивающие комфортную поездку.