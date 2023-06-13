Отправились больше 600 тысяч человек: на Горьковской железной дороге увеличился пассажиропоток
Надежда Острокол
За пять месяцев 2023 года со станции Горьковской железной дороги двухэтажными поездами отправились около 677 тысяч пассажиров. Это на 18% больше, чем за тот же период 2022 года.
Напомним, что на данный момент в границах Горьковской железной дороги двухэтажные поезда курсируют по четырем маршрутам:
- Москва - Казань;
- Москва - Чебоксары;
- Москва - Ижевск;
- Москва - Йошкар-Ола.
В двухэтажных вагона есть современные установки, которые позволяют поддерживать комфортную температуру, экологически чистые туалетные комплексы, а также системы контроля безопасности и мультимедийные оборудования. В каждом купе есть розетки.
Помимо этого, поезда адаптированы для маломобильных граждан. Предусмотрен вагон со специальным купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие приспособления, обеспечивающие комфортную поездку.