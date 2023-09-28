Отличная возможность выразить благодарность: в Казани пройдет акция «Открытка учителю»

В Казани в преддверии Дня учителя на улице Баумана пройдет акция «Открытка учителю»

На улице Баумана в это субботу, 30 сентября, пройдет акция «Открытка учителю». Жители и гости столицы Татарстана смогут отправить поздравление любимым преподавателям в школы по всей стране.

Данная акция - отличная возможность выразить благодарность педагогами спустя много лет после выпуска, а также передать наставникам и классным руководителям своих детей теплые слова.

Акция будет проходить с 14:00 до 16:00 напротив Дома работников образования на Баумана 62/9. Все открытки передадут учителям лично. Организаторы акции - мэрия Казани и отделение «Почты России» по Татарстану.