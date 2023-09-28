Новости Казани
· Полина Модестова

Отличная возможность выразить благодарность: в Казани пройдет акция «Открытка учителю»

В Казани в преддверии Дня учителя на улице Баумана пройдет акция «Открытка учителю»
Отличная возможность выразить благодарность: в Казани пройдет акция «Открытка учителю»

Илона Боянова

Подписаться в Telegram

На улице Баумана в это субботу, 30 сентября, пройдет акция «Открытка учителю». Жители и гости столицы Татарстана смогут отправить поздравление любимым преподавателям в школы по всей стране.

Данная акция - отличная возможность выразить благодарность педагогами спустя много лет после выпуска, а также передать наставникам и классным руководителям своих детей теплые слова.

Акция будет проходить с 14:00 до 16:00 напротив Дома работников образования на Баумана 62/9. Все открытки передадут учителям лично. Организаторы акции - мэрия Казани и отделение «Почты России» по Татарстану.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Цена вырастет 1 октября: в Казани увеличат стоимость поездки по тарифу «Трамвай 60 минут»

Новости Татарстана

день назад

Желание так и осталось лишь мечтой: артистка Татарстана поделилась несбывшимися мечтами

санитарная служба уничтожение борщевика

Спортивные новости Казани

день назад

«Ловите кайф, пока есть возможность»: тренер «Ак Барса» Билялетдинов планирует завершать карьеру

Интересное в Казани

2 дня назад

Здоровье казанцев: эффективные методы борьбы с распространенными заболеваниями

сувенирные таблички на заказ в Москве

Спортивные новости Казани

день назад

«После Билялетдинова "такого" хоккея уже не будет»: внук тренера «Ак Барса» рассказал о его планах завершить карьеру

Новости Татарстана

день назад

Обмену подлежат любые монеты: банки Татарстана меняются накопившуюся мелочь на бумажные купюру или зачисляют сумму на счет

Новости Татарстана

день назад

Нанес вред на 690 миллионов: были названы главные загрязнители природы Татарстана

Новости Казани

20 часов назад

Инвестиции составят около 1,5 миллиарда: под Казанью планируют открыть парк-отель
Спортивные новости Казани
день назад

«Ловите кайф, пока есть возможность»: тренер «Ак Барса» Билялетдинов планирует завершать карьеру

«Ловите кайф, пока есть возможность»: тренер «Ак Барса» Билялетдинов планирует завершать карьеру

Новости Казани

38 минут назад

Самые редкие и наиболее частые: стало известно, как казанцы называли детей на прошлой неделе

Новости Татарстана

53 минуты назад

В Татарстане спроси на изучение китайского языка за лето 2023 года вырос на 12%

Новости Казани

58 минут назад

Отличная возможность выразить благодарность: в Казани пройдет акция «Открытка учителю»

Новости Татарстана

час назад

Встретили инспекторы с приставами: в Татарстане по штрафам арестовали сотни авто
Дома подлежат сносу: власти Казани изымут участки с аварийными домами
Новости Казани
18 минут назад

Дома подлежат сносу: власти Казани изымут участки с аварийными домами

Новости Татарстана

час назад

Несут ответственность за сохранность: школы Татарстана обеспечены учебниками на новый учебный год

Новости Казани

час назад

Жильцам необходимо обеспечить снос: в Казани дом на улице Космонавтов признали аварийным

Новости Татарстана

час назад

Достойна Книги рекордов Гиннеса: кулинары Татарстана испекут 150-килограммовую губадию
Культовые и популярные, камерные и уютные — заведения Казани, где вы получите море эмоций
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Культовые и популярные, камерные и уютные — заведения Казани, где вы получите море эмоций