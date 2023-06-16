Отключат в 13 домах: в Казани почти сутки не будет воды в Кировском районе

Почти сутки без воды 22 июня проведут жители Кировского района Казани

Сразу в нескольких домах Кировского района Казани 22 июня отключат воду. Эта мера необходима для проведения замены запорной арматуры на водозаборе.

Сообщается, чт с 9 часов утра и до полуночи воды не будет на следующих адресах: улица Военный 32-й городок, 3, 5, 32а, 33, 78, 105, 108, 157, 173, 175, 179, 181, 182.

При обращении по телефону +7(843)231-62-60 можно подать заявку на получение автоцистерны с водой. Специалисты предприятия отмечают, что ими будет сделано все возможное, чтобы завершить выполнение необходимых работ раньше планируемого срока.