Отелям у моста «Миллениум» присвоили 5 звезд

Отели около «Миллениума» теперь называются Millennium Panorama, они получили 5 звезд. Об этом говорится в табличке на входе в строение.

Помимо этого, на площади перед зданием появились 13 флагштоков с флагами государств БРИКС.

Наружные работы уже практически окончены, сейчас специалисты вносят последние штрихи. Недостроенные строения справа от отелей были накрыты полотнами.

Напомним, саммит стран БРИКС состоится в региональной столице Республики Татарстан уже в период с 22 по 24 октября 2024 года.

Ранее мы писали о том, что сейчас происходит на Московском рынке в Казани. В 2024 году в Казани могут завершить 1 этап ремонта Московского рынка.

Известно, Московский рынок был организован еще в 1976 году. В рамках 1 этапа ремонта планируется модернизация строения рынка и прилегающего участка.