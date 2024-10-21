Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Отелям у моста «Миллениум» присвоили 5 звезд

Напомним, саммит стран БРИКС состоится в регион...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Отели около «Миллениума» теперь называются Millennium Panorama, они получили 5 звезд. Об этом говорится в табличке на входе в строение.

Помимо этого, на площади перед зданием появились 13 флагштоков с флагами государств БРИКС.

Наружные работы уже практически окончены, сейчас специалисты вносят последние штрихи. Недостроенные строения справа от отелей были накрыты полотнами.

Напомним, саммит стран БРИКС состоится в региональной столице Республики Татарстан уже в период с 22 по 24 октября 2024 года.

Ранее мы писали о том, что сейчас происходит на Московском рынке в Казани. В 2024 году в Казани могут завершить 1 этап ремонта Московского рынка.

Известно, Московский рынок был организован еще в 1976 году. В рамках 1 этапа ремонта планируется модернизация строения рынка и прилегающего участка.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

час назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

Дешевле уже не будет: показываем акции на дома в коттеджных поселках поблизости от Казани

самодельная ловушка для тараканов своими руками

Новости Казани

день назад

Глава Татарстана обратился к жителям Казани в связи с проведением саммита БРИКС

Новости Татарстана

3 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2024 года исследовало более 26 тыс. проб воды, почвы и воздуха

ремонт талей в Красноярске

Новости Казани

21 час назад

Казань ждёт тёплая погода

Новости Казани

день назад

Певица из Казани прошла «слепые прослушивания» на шоу «Голос. Дети»

Новости Казани

3 часа назад

В Казани один человек погиб после ДТП с велосипедами

Новости Казани

18 часов назад

Стало известно, когда закончат строить театра Камала

Новости Казани

22 часа назад

Центр Казани капитально обработали от крыс перед БРИКС
Лонгриды
2 дня назад

В Казани может быть создана система организованной помощи животным

Зима подступает, холода окутывают город, отопле...

Новости Казани

16 минут назад

Отелям у моста «Миллениум» присвоили 5 звезд

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

Хватит гуглить симптомы: казанские врачи рассказали, когда необходимо своевременно обращаться к специалистам

Новости Казани

51 минуту назад

В центре Казани с 19 по 25 октября закрыли платные парковки

Новости Казани

час назад

Что сейчас происходит на Московском рынке в Казани
В Татарстане ожидаются теплые и дождливые выходные
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане ожидаются теплые и дождливые выходные

Новости Казани

4 часа назад

Улица Баумана преобразилась к Хэллоуину

Новости Казани

14 часов назад

Президент Бразилии отменил визит в Казань

Новости Казани

18 часов назад

На саммите БРИКС в Казани VIP-гостям дадут Aurus
Вместо 500 рублей 800 тысяч: рассказываем сколь...
Интересное в Казани
6 дней назад

Вместо 500 рублей 800 тысяч: рассказываем сколько казанцам придется заплатить за запущенный кариес