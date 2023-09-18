От долга зависит качество содержания домов: в Казани задолженность местных жителей по ЖКУ почти 4 миллиарда

Задолженность жителей Казани за ЖКУ в 2023 году составила почти 4 миллиарда

В ходе делового понедельника 18 сентября замруководителя исполкома столицы Татарстана Искандер Гиниятуллин заявил, что задолженность жителей Казани за ЖКУ составила 3,9 миллиарда рублей. Он обратился к казанцам с просьбой своевременно и в полной мере оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

С его слов, именно от суммы долга зависит качество содержания домов. Помимо того, это влияет и на бесперебойность и надежность обеспечения коммунальными услугами.

Напомним, что он также рассказал и о начале отопительного сезона, заявив, что фактически город к нему готов, осталось лишь оформить эту готовность документально. Тепло в дома традиционно начнут подавать, когда температура воздуха достигнет 8 градусов тепла и сохранится такой на протяжении пяти дней.