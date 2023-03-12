Остались жена и дочь: В Татарстане похоронили 39-летнего добровольца Рената Миначева, погибшего в зоне СВО

В Татарстане похоронили 39-летнего Рената Миначева, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине

В Дрожжановском районе Татарстана похоронили погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего Рената Миначева. Похороны прошли в селе Большая Цильна.

Ренат Миначев родился и вырос в селе Большая Цильна Дрожжановского района. После учебы служил в рядах Вооруженных Сил РФ. В прошлом году добровольно отправился в зону СВО в рядах батальона "Алга". Ему было 39 лет. У него остались жена и дочь. Указом Президента РФ Ренат Миначев посмертно награжден орденом Мужества.