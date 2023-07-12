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· Полина Модестова

Организуют трансфер: в Казани проведут хайкинг для глухих и слабослышащих людей

В Казани 14 июля проведут хайкинг в лесопарке «Лебяжье» для глухих и слабослышащих людей
Организуют трансфер: в Казани проведут хайкинг для глухих и слабослышащих людей

Мэрия Казани (Денис Гордийко)

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В Казани будет проходить третий хайкингв лесопарке «Лебяжье» для глухих и слабослышащих людей. Путешествие пройдет вдоль озера Малое и Большое Лебяжье. Чтобы участникам мероприятия было комфортно, будет организован трансфер до места и обратно. Во время поездки участников будет сопровождать переводчик русского жестового языка.

В пресс-службе Дирекции парков и скверов Казани отметили, что экскурсия будет проводиться 14 июля в 10:30. Точка сбора - улица Мулланура Вахитова, 1. Завершится экскурсия в 13:30 в том же месте, где организовывается сбор группы.

Чтобы принять участие, всем желающим необходимо пройти регистрацию по ссылке или оставить сообщение под публикацией, чтобы организаторы могли связаться с желающими.

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