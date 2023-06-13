Опрос может пройти каждый: в Казани идет исследование на тему вероятности теракта

В Татарстане идет исследование на тему вероятности теракта

В Татарстане проводят опрос, тема которого - вероятность террористического акта. Результаты проведенного исследования используют при подготовке материалов, в том числе и для заседания Антитеррористической комиссии в республике.

Опрос проводят анонимно, его результаты будут представлены в сводном виде. Поделиться своим мнением можно по ссылке.

Помимо этого, в республике организовали исследование на тему неформальной занятости жителей Татарстана. Такой опрос поможет узнать, как на самом деле обстоят дела с регистрацией трудовых отношений, а также обеспечить реализацию мер социальной защиты. Поделиться мнением на эту тему можно здесь.

Исследования будут продолжаться до 22 июня. Участвовать в них могут жители РТ, возраст которых от 15 лет.