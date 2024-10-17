Около развязки на Мамадышском тракте 5-километровая пробка

В телеграм-канале "Казань на максималках" стало известно о том, что сейчас затор на 5 километров растянулся на трассе М7 около развязки на Мамадышском тракте из-за серьезного дорожного происшествия. По словам свидетелей, дорога перекрыта из-за опасности появления огня. На месте трудятся сотрудники дорожно-патрульной службы и пожарные.

В комментариях под публикацией Ekaterina написала, что они стоят уже полтора часа.

Ранее мы писали о том, что в Казани 16 октября 2024 года, презентовали первый фильм об абортах «Мамино письмо». Кинокартина появилась по просьбе православного телеканала «Спас».

Цель кинокартины заключается в том, чтобы повлиять на демографическую ситуацию в России, помочь женщинам оставить ребенка, а не прерывать беременность. Кроме того, фильм должен способствовать укреплению семьи.