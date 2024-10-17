В Казани презентовали первый фильм об абортах «Мамино письмо»

16 октября в кинотеатре «Синема 5» в Казани прошел закрытый показ фильма об аборте «Мамино письмо». Кинокартина появилась по просьбе православного телеканала «Спас».

Фильме говорится о 2 женщинах — мамы и дочки, которые не могут сделать выбор: сохранить малыша или пойти на аборт. На женщин давят врачи, приятели, родственники, и возлюбленные. Какое решение они примут?

Цель картины — повлиять на демографическую ситуацию в России, помочь женщинам оставить ребенка, а не прерывать беременность. Кроме того, фильм должен способствовать укреплению семьи.

Фильм выйдет в прокат уже 17 октября.

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