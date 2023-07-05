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· Полина Модестова

"Окажет влияние на развитие экономики республики": экономический эффект от строительства трассы М-12 оценили в 146 млрд

Экономический эффект Татарстана от строительства трассы М-12 составит 146 млрд рублей
"Окажет влияние на развитие экономики республики": экономический эффект от строительства трассы М-12 оценили в 146 млрд

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В постановлении Госсовета республики говорится, что экономический эффект от строительства трассы М-12 в Татарстане оценили в 146 миллиардов рублей. Если же говорить о макроэкономическом эффекте, то он в результате строительства дороги оценивается в 2,4 триллиона рублей.

В документе отмечается, что транспортный коридор окажет влияние на развитие экономики республики за счет улучшения движения грузов и пассажиров, а также увеличения скорости передвижения, сокращения транспортных расходов и снижения себестоимости товаров.

На этапе строительства М-12 планируется через 50-80 км трассы установить заправки, станции шиномонтажа, объекты общественного питания и мини-отвели, что позволит создать около 80 тысяч новых рабочих мест.

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