Оказался в числе лидеров: был опубликован рейтинг городов России по вводу жилья

Татарстан вошел в число лидеров по вводу жилья в 2023 году

Специалисты Росстата сообщили, что ввод жилья в России в январе-мае 2023 года снизился, если сравнивать показатели с аналогичным периодом 2022 года, на 3%. Однако, в стране за май были сданы 7,2 миллиона квадратных метров жилья, что на 5% больше, нежели в мае прошлого года.

Лидеры по вводу жилья за последний пять месяцев:

Московская область (4,9 млн кв. м);

Краснодарский край (2,9 млн);

Москва (2,6 млн);

Татарстан (1,9 млн).

Росстат подсчитал, что с января по май населением было построено 25,5 миллионов квадратных метов, что на 9% меньше, если сравнивать с тем же периодом 2022 года. Как отмечает РИА Новости, в мае ввод такого жилья снизился в годовом исчислении на 2%.