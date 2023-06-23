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· Полина Модестова

Ограничат на несколько дней: в Казани перекроют дороги из-за первенства Росси по триатлону

На улице Сибгата Хакима в Казани 9 июля ограничат движение транспорта
Ограничат на несколько дней: в Казани перекроют дороги из-за первенства Росси по триатлону

Мэрия Казани

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В Казани будет временно ограничено движение по С. Хакима, а также на парковке возле Центра семь "Казан". Эта мера связана с проведением подготовки, а также самого первенства России по триатлону среди юниоров и юниорок 16-19 лет. Соответствующее постановление было опубликовано в Сборнике документов и правовых актов МО Казани

Сообщается, что парковка у "Казана" будет закрыта с 9 утра 7 июля и до 23:00 9 июля.

С 6 утра до 16:00 9 июня ограничат также и движение автомобилей сразу в двух направлениях по улице С. Хакима на участке от Декабристов и до Ф. Амирхана.

Первенство проведут 9 июня. Участники должны будут пробежать пять километров, проплыть 750 метров, а после преодолеть еще 20 километров на велосипеде.

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