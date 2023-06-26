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Ограничат движение: в Казани из-за триатлона нельзя будет ходить судам

Часть акватории Казанки закроют для движения судов 8 и 9 июля
Ограничат движение: в Казани из-за триатлона нельзя будет ходить судам

Илона Колмыкова

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В Казани для движения маломерных судов будет временно перекрыта часть акватории Казаки, которая проходит от Кремлевской дамбы и до моста "Миллениум". Связано это с проведением соревнования про триатлону.

Известно, что запрет будет действовать с 9 часов утра до 18:00 8 июля, а также с 7 утра до 15:00 9 июля. Данное ограничение относится к таким видам транспорта как байдарки, парусный, прогулочные и спортивные суда, гидроциклы, а также гребные лодки. Лодки же, которые задействованы в подготовке и проведении соревнований, могут продолжать движение.

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