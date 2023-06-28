Официально не сообщалось: в Казань прилетел самолет спецназначения

В Казань 27 июня прилетал самолет спецназначения с номером RA-89040

Во вторник днем, 27 июня, в Казань прилетел правительственный самолет Sukhoi Superjet из летнего отряда "Россия", о чем сообщает сервис Flightradar24.

По данным портала, самолет вылетел из Москвы и прибыл в Саратов, после чего вылетел в Казань. Еще через час борт отправился обратно в Москву.

Рейсы совершались на самолете с бортовым номером RA-89040, который, по предположению 116.ru, перевозит главу следственного комитета России Александра Бастрыкина.

При этом отмечается, что в республиканском следственном комитете Бастрыкин 27 июня у них не появлялся. Местные власти пока что также не сообщали о визите высокопоставленных чиновников и силовиком в Казани.