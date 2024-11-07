Одна из самых опасных маньячек будет содержаться в психбольнице Казани

Мария Петрова или «зюзинская маньячка» совершала преступления в 00-е года в Зюзино (Москва). Тогда 24-летний учитель физической культуры по вечерам ходила на пробежку с ножичком.

Известно, что девушка набрасывалась на мужчин: много потерпевших, 2 из них умерли. Задержать ее получилось только в 2002 году. Тогда она сообщила, что нападала на людей после ее изнасилования, но личности пострадавших придумывала разные. Фигурантку направили на бессрочное лечение.

В последнее время она была в Московской психбольнице номер 5, однако не так давно она хотела сбежать из медицинского учреждения, чтобы отомстить с майором, который ее задержал. После этого пациентку этапировали в казанскую психбольницу с надписью «социально опасна», пишет shot.

Ранее мы писали о том, что 2 девушек осудили за махинации на маркетплейсе на 300 тысяч.