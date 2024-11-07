Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Одна из самых опасных маньячек будет содержаться в психбольнице Казани

Известно, что девушка набрасывалась на мужчин

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

Мария Петрова или «зюзинская маньячка» совершала преступления в 00-е года в Зюзино (Москва). Тогда 24-летний учитель физической культуры по вечерам ходила на пробежку с ножичком.

Известно, что девушка набрасывалась на мужчин: много потерпевших, 2 из них умерли. Задержать ее получилось только в 2002 году. Тогда она сообщила, что нападала на людей после ее изнасилования, но личности пострадавших придумывала разные. Фигурантку направили на бессрочное лечение.

В последнее время она была в Московской психбольнице номер 5, однако не так давно она хотела сбежать из медицинского учреждения, чтобы отомстить с майором, который ее задержал. После этого пациентку этапировали в казанскую психбольницу с надписью «социально опасна», пишет shot.

Ранее мы писали о том, что 2 девушек осудили за махинации на маркетплейсе на 300 тысяч.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

21 час назад

Авария с трамваем около ж/д станции парализовала движение в Казани

Важное в РТ

час назад

Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж

уничтожение мышей долгопрудный

Новости Татарстана

7 часов назад

2 девушек осудили за махинации на маркетплейсе на 300 тысяч

Новости России

2 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» в январе-сентябре направило свыше 395 млн рублей на охрану труда

монтаж потолка из гипсокартона в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

5 часов назад

На трассе А-295 под Казанью образовалась пробка в 4,7 км

Новости Татарстана

21 час назад

Военный из Заинска заключил брак со своей возлюбленной Ляйсан

Новости Казани

день назад

Раис РТ ознакомился с ходом строительства театра Камала

Новости Татарстана

5 часов назад

Мать 9 детей задолжала миллионы по алиментам

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ семьи погибших в Курской области военных получат 2 миллиона рублей
Новости Казани
2 дня назад

В Казани на Маяковского снесут башню над долгостроем

Напомним, долгострой на улице Маяковского возво...

Новости Казани

2 часа назад

На стройках Казани и Чебоксар во время рейда поймали 200 уклонистов от службы

Новости России

день назад

ВТБ: в октябре выдачи автокредитов в России сократились почти на треть

Новости Казани

3 часа назад

Уже с 9 ноября изменятся маршруты автобусов №68 и 70

Новости Казани

3 часа назад

Казанский Кремль может рухнуть, говорят жители
В Казани судят мужчину, который домогался дочери
Новости Казани
9 минут назад

В Казани судят мужчину, который домогался дочери

Новости Казани

4 часа назад

Содержание кладбищ Казани может подорожать уже с 2025 года

Новости Казани

21 час назад

В 77 лет умер главный художник драмтеатра в Казани Александр Патраков

Новости Татарстана

день назад

Инстасамка опубликовала кадры из арендованной сгоревшей квартиры
Российский бизнес теряет более 236 млрд рублей ...
Новости России
5 дней назад

Российский бизнес теряет более 236 млрд рублей из-за немаркированных вызовов: как «Этикетка» от билайн помогает решать проблему